Free Mobile : des débits en forte progression, mais un 5G+ encore limitée.

Free Mobile améliore sensiblement ses débits grâce au déploiement massif de la 5G et à l’optimisation de son réseau 4G. Si la 5G NSA continue de fournir les vitesses les plus élevées, la nouvelle 5G+ se distingue par une meilleure stabilité sur les faibles débits, mais reste encore limitée en vitesses maximales.

L’observatoire communautaire RNC Mobile met en lumière une amélioration notable des performances sur le réseau Free Mobile, tant en 4G qu’en 5G. Sur le premier semestre 2025, la médiane des débits descendants en 5G a progressé d’environ 12 % par rapport à l’année 2024, avec des gains compris entre 10 % et 16 % pour la moitié des mesures centrales (entre le premier et le dernier quartile). Cette amélioration est directement liée au déploiement accéléré de la 5G large bande (3500 MHz) et aux optimisations du réseau 4G sous-jacent, notamment l’agrégation de fréquences et la généralisation du MIMO4x4, qui augmentent la capacité de débit.

Les débits montants ont également connu une progression significative, avec une médiane en hausse de 16 % et un gain de 21 % sur les quartiles, renforçant l’expérience de navigation et de téléversement de contenus. La 4G reste elle aussi performante : la médiane des débits descendants a augmenté de 31 % en 2025 par rapport à 2024, et de 70 % depuis 2021, principalement grâce au déploiement régulier de la fréquence LTE 2100 et à l’activation du MIMO4x4 sur les sites urbains et ruraux.

L’observatoire souligne également la différence d’expérience entre la 5G NSA et la 5G+. La 5G NSA, qui s’appuie sur le cœur de réseau 4G, continue de fournir les débits les plus élevés, avec une médiane de 465 Mbps. La 5G+, autonome sur le cœur de réseau 5G, affiche une médiane inférieure de 16 % (393 Mbps), mais offre un avantage pour les utilisateurs disposant de faibles débits : le premier quartile gagne jusqu’à 31 %, ce qui améliore la stabilité et la qualité d’accès dans les zones moins bien desservies. Les tests supérieurs à 963 Mbps restent rares (<1 %), et la vitesse maximale observée est de 1047 Mbps, en deçà de la limite théorique de 1164 Mbps. Cette limitation s’explique par le manque d’agrégation de fréquences en 5G+, qui empêche de combiner les bandes 4G et 5G pour atteindre les débits maximums.

En résumé, les données RNC Mobile montrent que les abonnés Free bénéficient aujourd’hui d’une nette hausse des débits, portée par le déploiement de la 5G large bande et l’optimisation du réseau 4G, mais que la 5G+ reste encore en phase de maturation, offrant stabilité et fiabilité à bas débit sans encore égaler les vitesses maximales de la NSA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox