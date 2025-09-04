Free corrige un bug gênant sur la Freebox Révolution, les abonnés Pop, Delta et Ultra doivent encore attendre

Le partage de répertoires et de fichiers est de retour les Freebox Révolution.

Fin juillet, la mise à jour 4.9.8 du serveur des Freebox avait provoqué un dysfonctionnement plutôt agaçant pour certains utilisateurs : les dossiers partagés depuis un disque USB branché à la box apparaissaient vides, rendant impossible leur consultation via un lien de partage. Le problème touchait alors les abonnés Freebox Pop, Ultra, Delta et Révolution.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la Freebox Révolution : deux mises à jour successives, les firmwares 4.9.9 et 4.9.9.1 déployés les 2 et 3 septembre, ont permis de rétablir la fonctionnalité. Plusieurs abonnés l’ont confirmé sur le Bug Tracker de Free : « Le partage de répertoires et de fichiers de nouveau opérationnel sur Freebox V6 (Révolution), 2 mises à jour en 2 jours. 4.9.9 et 4.9.9.1 aujourd’hui. », a indiqué Challenger_fr. « J’ai testé après la 4.9.9.1, tout fonctionne de nouveau sur la Révolution», confirme Mic4.

En revanche, pour les abonnés Pop, Ultra et Delta, la situation reste inchangée. Le bug persiste et empêche toujours d’accéder aux dossiers partagés. Free devrait à n’en pas douter déployer un correctif dans les prochains jours pour l’ensemble de ses serveurs.

