Bouygues Telecom lance « Smart Change » : une solution innovante pour changer de smartphone chaque année à moitié prix

Bouygues Telecom bouscule le marché avec « Smart Change », une offre qui permet de changer de smartphone chaque année à moitié prix. Un pari audacieux pour séduire les amateurs de nouveautés et contrer l’inflation des modèles premium.

Face à la flambée des prix des smartphones haut de gamme, Bouygues Telecom dévoile une offre inédite en France : Smart Change, un dispositif permettant à ses clients de renouveler leur mobile tous les douze mois, tout en maîtrisant leur budget.

Le constat est simple : les Français changent de moins en moins souvent de téléphone. « En 2022, nos clients déclaraient changer de terminal tous les 28 mois, une fréquence passée à plus de 36 mois aujourd’hui », souligne Bruno Duarte, directeur grand public de Bouygues Telecom dans les pages des Echos. En cause : le prix des modèles premium, en hausse de 4 à 5 % par an jusqu’en 2023.

Pour contrer cette tendance, Bouygues propose un financement sur 36 mois à TAEG 0 %, avec un premier versement symbolique de 1 euro. Par exemple, un iPhone 16 de 256 Go revient à 24,95 € par mois. Après 12 mois, le client peut rapporter son smartphone en boutique et repartir avec le dernier modèle. Bouygues clôture alors le crédit en cours sans frais et reconditionne l’ancien appareil via son partenaire Recommerce.

Avec cette offre, Bouygues Telecom espère prolonger sa dynamique commerciale, après avoir séduit 105.000 nouveaux abonnés mobiles au premier semestre. « Nous visons les clients qui cherchent à se faire plaisir », précise Bruno Duarte. Une quarantaine de smartphones premium (au-delà de 600 €) seront éligibles dès le lancement, prévu le 8 septembre.

Smart Change s’adresse donc aux passionnés de technologie qui souhaitent profiter chaque année du dernier modèle sans supporter le coût total d’un achat au comptant. Au bout d’un an, l’abonné aura payé environ la moitié du prix du smartphone, entre l’apport initial et les 12 mensualités. L’opérateur proposera en parallèle une assurance facultative à 16,99 € par mois, notamment pour éviter les malus en cas de mobile abîmé. Bouygues promet toutefois de la tolérance pour les simples rayures. Chaque smartphone repris sera reconditionné et remis en circulation, participant ainsi à une démarche de réemploi.

Depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012 et la loi Hamon en 2014, qui a obligé à distinguer clairement forfait et terminal, les subventions traditionnelles ont quasiment disparu (84 % des ventes de smartphones en 2024 se font désormais sans engagement, selon l’Arcep). Avec Smart Change, Bouygues Telecom tente de réinventer ce modèle en lui donnant une dimension plus flexible et adaptée aux attentes des consommateurs. Reste à savoir si cette formule séduira massivement, là où d’autres initiatives, comme l’option « Jet » d’Orange dans les années 2010, avaient peiné à trouver leur public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox