La télévision de demain bientôt testée en France avec une nouvelle technologie

Le Forum Audiovisuel Numérique va expérimenter en France la norme DVB-I, une technologie de diffusion hybride entre Internet et télévision traditionnelle, pensée pour simplifier l’accès aux chaînes et préparer un cadre commun au niveau européen.

Le Forum Audiovisuel Numérique (FAVN) va tester en France la norme DVB-I, en collaboration avec des diffuseurs, opérateurs et fabricants de récepteurs. L’objectif : évaluer son potentiel pour « améliorer l’expérience télévisuelle des téléspectateurs et contribuer à l’avenir de la télévision en France », selon le consortium Digital Video Broadcasting (DVB).

Déjà déployées en Europe sous diverses formes (DVB-T2 pour la TNT, DVB-S2 pour le satellite), les normes DVB s’adaptent aux modes de diffusion. Le DVB-I, lui, s’appuie sur Internet et permet de proposer une liste de services unifiée, combinant flux terrestre, satellite et IP, avec un accès unique et simplifié. L’expérimentation portera notamment sur :

la mise en avant des services d’intérêt général,

leur présentation aux utilisateurs,

une navigation fluide entre programmes linéaires et applications interactives.

Située à mi-chemin entre la TV par IP des opérateurs et le HbbTV de la TNT, cette norme ne nécessite ni box ni application dédiée. Elle pourrait ainsi fonctionner chez n’importe quel fournisseur d’accès, y compris local, et assurer une continuité de service en basculant automatiquement d’un flux Internet à un flux hertzien en cas de défaillance.

Le DVB-I vise aussi à fixer un cadre normatif commun en Europe, en cohérence avec la directive sur les services de médias audiovisuels (SMA), qui impose de mettre en avant les chaînes nationales et publiques. Des essais similaires ont déjà eu lieu en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne et en Irlande. La norme sera également présentée au grand public et aux professionnels lors du salon IBC 2025, organisé du 12 au 15 septembre à Amsterdam.

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox