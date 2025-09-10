Factures impayées : Free corrige un bug sur son application d’espace abonné Freebox et Free Mobile

L’application “Free” se met à jour sur iOS.

Avis aux Freenautes, une nouvelle version de l’application officielle d’espace abonné Freebox et Free Mobile reçoit ce 10 septembre une nouvelle mise à jour 2.8.1. Les développeurs annoncent – “la correction d’un bug sur l’affichage des impayés des factures”, sans plus de précision.

Incontournable pour ceux qui gèrent tout depuis leur smartphone, l’application Free vous permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox en mobilité grâce à l’accès à de nombreuses fonctionnalités adaptées de la version web. Les dernières nouveautés en date sont l’ajout de l’installation d’une eSIM en un clic fin août, l’accès très attendu aux options et services du forfait mobile ainsi que la boutique smartphone.

