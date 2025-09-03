TF1+ innove et lance un système de micro-transactions pour se débarrasser des pubs et avoir droit à des avant-premières

Comme prévu, TF1+ lance les micro-paiements pour une expérience à la carte.

« C’est vous qui décidez ! » Pour cette rentrée, TF1+ inaugure une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien transformer la manière dont ses abonnés consomment séries, films et programmes. Lancée en janvier 2024, la plateforme ambitionne de s’imposer comme référence du streaming gratuit, avec un modèle principalement financé par la publicité.

Alors que Netflix, Disney+ et Prime Video ont généralisé les offres avec publicité, TF1 mise sur une approche différente : une formule gratuite adossée à la publicité, complétée par des options Premium. Déjà bien ancrés dans l’industrie vidéoludique, les micro-paiements arrivent désormais sur TF1+. Le principe : payer à l’unité pour améliorer son expérience de visionnage. Quelques exemples :

accéder à des épisodes en avant-première pour 0,99 € ;

profiter d’une soirée TV sans publicité (0.99€)

visionner des films récents en location dès 2,99 €.

Le tout se fait en quelques clics sur smartphone ou directement via un code QR à scanner sur TV connectée.

Dès à présent, les spectateurs peuvent visionner des épisodes inédits avant leur diffusion linéaire, comme ceux de la série HPI ou de La Villa des cœurs brisés, proposés à moins d’un euro. La plateforme enrichit aussi son offre avec des films récents, habituellement disponibles après 22 mois sur les chaînes TV. Grâce à la VOD, TF1+ propose dès aujourd’hui Wicked, Oppenheimer ou encore Kung-Fu Panda 4 pour 2,99 € (un tarif de lancement qui passera ensuite à 4,99 €).

À partir de la mi-octobre, d’autres services arriveront :

le live de certaines émissions de téléréalité, comme la Star Academy, à 0,99 € ;

un pass “saison” pour suivre intégralement une émission ;

du contenu additionnel jusqu’ici réservé aux abonnés Premium.

La nouveauté phare reste la possibilité de supprimer la publicité pour un programme donné. Regarder The Voice sans ses 24 minutes de coupures coûtera par exemple 0,99 €.

Les limites du modèle

Si TF1+ met en avant une offre flexible et abordable, le système suscite quelques interrogations. Dans le jeu vidéo, les micro-paiements sont souvent accusés de créer un effet addictif et de brouiller la perception des dépenses.

En pratique, un spectateur qui souhaite suivre toute une saison en avant-première dépensera parfois plus qu’un abonné Premium. Par exemple, l’intégralité d’une saison de HPI peut revenir à près de 8 €, alors qu’un abonnement annuel coûte seulement 5,99 €. De plus, TF1+ ne prévoit pas de bloquer les micro-transactions lorsque leur montant dépasse le prix du Premium.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox