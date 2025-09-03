Canal+ annonce son ambition de racheter les cinémas UGC, les négociations exclusives sont engagées

Canal+ veut entrer au capital d’UGC avant une possible prise de contrôle en 2028.

Canal+ et UGC annoncent être entrés en négociations exclusives pour un rapprochement qui pourrait marquer une nouvelle étape majeure dans le paysage du cinéma français. Le groupe audiovisuel envisage dans un premier temps l’acquisition de 34 % du capital d’UGC, avant une possible prise de contrôle à partir de 2028.

Fondé en 1971, UGC s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders du secteur. Le groupe exploite 55 cinémas, dont 48 en France et 7 en Belgique, attirant plusieurs dizaines de millions de spectateurs chaque année. Sa force repose notamment sur ses grands multiplexes urbains, en particulier l’UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, considéré comme le cinéma le plus fréquenté au monde.

De son côté, Canal+ revendique près de 27 millions d’abonnés dans 52 pays. Avec STUDIOCANAL, le groupe détient le plus vaste catalogue de films en Europe et produit chaque année environ 200 films et 80 séries. On y retrouve des franchises mondialement connues comme Paddington et Bridget Jones.

L’opération envisagée renforcerait la synergie entre STUDIOCANAL et le réseau de salles d’UGC, tout en consolidant la position de Canal+ comme partenaire incontournable du cinéma européen.

Pour Maxime Saada, président du Directoire de Canal+, cette prise de participation illustre l’ambition du groupe :

« Depuis sa création en 1984, Canal+ est le premier partenaire du cinéma français et européen. UGC a construit une chaîne de cinémas remarquable et un catalogue emblématique. La combinaison d’UGC avec STUDIOCANAL, dirigé par Anna Marsh, nous permettrait d’accélérer notre développement. Cette opération démontre l’engagement du groupe Canal+ dans le cinéma et dans l’exploitation en salles, qui joue un rôle essentiel dans son exposition et sa valorisation. »

La signature définitive des accords sera conditionnée à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox