Orange signe un nouveau partenariat avec LG et lance son application sur ses téléviseurs

Orange TV débarque sur les téléviseurs connectés LG.

Les opérateurs multiplient les alternatives à leurs décodeurs traditionnels. Après Free avec OQEE by Free, disponible sur une large gamme d’appareils, c’est désormais Orange qui propose son application TV sur les téléviseurs connectés LG. Les modèles compatibles sont ceux sortis à partir de 2020, équipés du système d’exploitation maison WebOS.

L’application Orange TV permet de profiter des 200 chaînes incluses dans les offres internet de l’opérateur, ainsi que d’un large catalogue de contenus en replay. Comme avec un décodeur, les utilisateurs peuvent : redémarrer un programme en cours grâce à la fonction Start Over, enregistrer leurs émissions préférées via l’Enregistreur TV, pour les visionner depuis n’importe quel appareil connecté.

Pour en bénéficier, il faut souscrire à une offre internet incluant la TV d’Orange et activer l’option correspondante dans l’espace client. Cette option est gratuite sur demande pour les abonnés Livebox, Livebox Up et Livebox Max.

Avec ce déploiement, l’application TV d’Orange est désormais accessible sur une large gamme d’équipements : Smart TV LG (2020 et ultérieures), Smart TV Samsung, Smart TV Android (Sony, TCL, Sharp…), boîtiers Android TV / Google TV et Apple TV, smartphones et tablettes Android ou iOS…

Si Free a été le premier a vraiment proposer une très grande variété d’appareils pour son application TV dédiée, Orange semble donc bel et bien se réveiller et tenter de ratrapper son retard.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox