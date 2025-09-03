Canal+ sera le premier diffuseur français à proposer des contenus en Dolby Vision 2

Dolby Laboratories vient de lever le voile sur Dolby Vision 2, la nouvelle génération de son format d’image HDR. Et c’est Canal+ qui aura l’honneur de devenir le premier diffuseur en France à proposer films et séries optimisés pour cette technologie.

Dolby Vision 2 promet une plage de luminosité et de couleurs plus étendue, une gestion intelligente de la lumière ambiante, ainsi que des optimisations spécifiques pour le sport et le jeu vidéo. Décliné en deux versions — Dolby Vision 2 et Dolby Vision 2 Max — ce format est présenté comme une véritable rupture visuelle, notamment en mettant fin aux images trop sombres.

Canal+ sera le premier partenaire en France à diffuser des contenus exploitant ce nouveau format. Une annonce qui renforce encore le rôle de la chaîne cryptée comme acteur clé dans l’innovation technologique, elle qui mise déjà sur la 4K et le Dolby Atmos pour enrichir l’expérience de visionnage. Côté matériel, ce sont les téléviseurs Hisense équipés de la nouvelle puce MediaTek Pentonic 800 qui inaugureront la compatibilité avec Dolby Vision 2. Si le format reste rétrocompatible avec les téléviseurs Dolby Vision actuels, il faudra un écran certifié Dolby Vision 2 pour profiter de toutes les améliorations.

Les premiers contenus proposés par Canal+ n’ont pas encore été dévoilés. Mais l’IFA de Berlin, qui ouvre ses portes ce vendredi 5 septembre, pourrait lever le voile sur les titres et sur l’agenda du déploiement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox