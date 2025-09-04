Bouygues Telecom lance une opération inédite “destockage WiFi 5” pour vider ses stocks de vieilles box

L’opérateur cherche à écouler ses Bbox Wi-Fi 5 avec une box + TV à 19,99 €/mois pendant 1 an et “jusqu’à 148 € offerts.”

A l’heure du WiFi 6 et du WiFi 7, Bouygues Telecom lance une opération “destockage Wi-Fi 5” sur son site internet avec une offre fibre triple play (Internet + TV + téléphonie) à 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99€/mois avec engagement d’un an, et jusqu’à 148 € remboursés.

Dans le détail, l’opérateur propose son ancienne box fibre Wi-Fi 5 jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi avec un décodeur TV 4K incluant plus de 180 chaînes et l’appli B.tv. Les appels sont illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Par ailleurs, l’installation fibre est gratuite, avec ajouté à cela le service “Internet garanti” dès le 1er jour via une clé 4G (200 Go), sous conditions de couverture.

Il est à noter qu’à l’instar des autres offres Bbox, Bouygues Telecom met aussi en avant la possibilité de faire des économies “jusqu’à 148€”, avec le remboursement des frais de mise en service et des frais de résiliation de l’ancien opérateur. Il est également possible d’économiser jusqu’à 10 €/mois sur un forfait mobile Bouygues en couplant box + mobile.

Cette formule d’entrée de gamme bien équipée est directement pensée pour écouler les stocks restant de ses box Wi-Fi 5, avec un vrai prix d’appel la première année. Par contre à partir de la seconde année, l’offre n’apparaît pas comme la plus attractive de l’opérateur. Sa “Bbox Rentrée” triple play par exemple intègre le WiFi 6 au prix de 26,99/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox