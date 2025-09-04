Une nouvelle chaîne pour les amoureux des chiens et chats émet désormais en exclusivité sur les Freebox, et c’est inclus

Après avoir diffusé une bande-annonce depuis fin juillet, Dog & Cat TV est désormais lancée sur le canal 250 des Freebox, et sur les supports d’Oqee.

Editée par le groupe audiovisuel SECOM (Museum TV, MyZen TV, ou Melody), la chaîne Dog & Cat TV diffuse depuis le début du mois de septembre ses programmes en exclusivité sur les Freebox, et ce après avoir fait tourner en boucle une bande-annonce durant tout l’été. Les abonnés peuvent ainsi en profiter comme prévu de manière incluse sur Freebox TV et Oqee, sans surcoût, sur le canal 250.

Dog & Cat TV s’adresse à tous les passionnés d’animaux grâce à une programmation variée autour du monde canin et félin. Au programme, des documentaires immersifs, des reportages, des talk-shows animaliers et des témoignages inspirants avec conseils d’experts sur la santé et le bien-être des animaux. La chaîne met en avant un ton « bienveillant et passionné » et abordera également les enjeux du bien-être animal. Des contenus à la fois positifs et relaxants pour toute la famille sont aussi diffusés comme histoires réelles touchantes, des astuces pratiques pour les maîtres, et même des vidéos apaisantes mettant en scène des chiens et chats heureux.

