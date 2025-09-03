Un futur Free Center en travaux découvert par un Freenaute

De futurs Free Centers n’échappent pas à la vigilance des abonnés.

Nous vous rapportons régulièrement sur Univers Freebox l’actualité des nouveaux Free center qui vont prochainement ouvrir, au travers notamment des annonces et énigmes lancées par Free. Mais certains Freenautes en découvrent également parfois certains qui sont actuellement en travaux.

C’est le cas de Raphaël, Freenaute et lecteur d’Univers Freebox, qui a nous a envoyé une photo montrant une palissade aux couleurs de Free et qui cache les travaux d’un futur Free Center. Ce nouvel espace dédié aux offres Free se situer dans le centre commercial Carrefour à Cholet. Ce sera ainsi le premier Free Center dans cette ville.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox