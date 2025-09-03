Qui est vraiment en tête de la 5G et la 4G en France ? Le verdict officiel que vient de publier l’ANFR

L’ANFR vient de publier son observatoire du déploiement mobile au 1er septembre 2025, permettant de dresser un état des lieux des réseaux 4G et 5G en métropole. Si tous les opérateurs continuent d’investir, les écarts restent notables selon les technologies. Voici les classements selon les antennes activées.

Côté 5G, Free Mobile reste largement en tête grâce à son utilisation massive de la bande 700 MHz, avec près de 22 000 sites déjà opérationnels. En tout,44 707 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. Au mois d’août, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de +1,0%.

Déploiement 5G toutes fréquences confondues :

Free Mobile – 21 816 sites ( + 142 au cours du mois d’août ). Bouygues Telecom – 16 593 sites (+ 92 au cours du mois d’août) SFR – 15 153 sites (+ 114 au cours du mois d’août) Orange – 14 469 sites (+ 360 au cours du mois d’août)

Dans la bande reine des débits, le 3,5 GHz, 35 249 sites sont autorisés, dont près de 29 000 activés, répartis entre Free, Bouygues, Orange et SFR :

Orange – 12 920 sites ( + 180 au cours du mois d’août) SFR – 10 009 sites ( + 51 au cours du mois d’août) Bouygues Telecom – 9 816 sites ( + 48 au cours du mois d’août) Free Mobile – 9 627 sites ( + 111 au cours du mois d’août)

Cette bande est cruciale pour les performances. Orange creuse ici aussi l’écart avec près de 13 000 antennes actives.

4G : Orange en tête, SFR et Free en forte progression

Sur le front de la 4G, Orange reste n°1 avec 32048 sites actifs, devant Bouygues Telecom (30018), Free Mobile (29 693) et SFR (29596). SFR enregistre la plus forte croissance ce mois-ci avec +178 nouveaux sites 4G, juste devant Free avec 172 sites supplémentaires, suivi par Orange (+135) et enfin Bouygues télécom +100.

Orange (32 048 sites, + 135 en août 2025) ; Bouygues Télécom (30 018 sites, + 100 en août 2025) ; Free Mobile (29 693 sites, + 172 sur la même période) ; SFR (29 596 sites, + 178 sur la même période).

