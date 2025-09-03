Free déploie déjà une nouvelle mise à jour pour les Freebox Révolution et One

Et une nouvelle petite mise à jour !

Après la mise à jour d’hier concernant les Serveurs Freebox Mini 4K et Révolution, Free en déploie déjà une nouvelle pour cette dernière Freebox mais également pour les Freebox One. Estampillée 4.9.9.1 celle-ci apporte les corrections suivantes :

Graphique des températures non fonctionnel.

Ecran noir sur la Freebox One.

Pour bénéficier de cette mise à jour, il suffit de redémarrer le Serveur de votre Freebox

