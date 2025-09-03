Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Canal et TF1 se font la guerre, coup de boost chez Free Mobile…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

1er septembre 2004 : France Telecom passe au privé

L’Etat qui détenait jusqu’alors 53% de France Télécom annonçait le 1er septembre 2004 la cession immédiate en bourse de 9,6% (236 millions d’actions) du capital de l’opérateur historique. En passant en dessous de la barre des 50 % possédés par l’Etat, France Télécom devenait une entreprise privée. Le ministre de l’économie de l’époque, Nicolas Sarkozy, s’en félicitait “L’Etat réalisera une plus-value. Cela lui permettra de rembourser sa dette, de désendetter la France et de donner à l’entreprise la souplesse de gestion dont elle a besoin”.

1er septembre 2015 : Free Mobile booste son forfait phare

Une autre étape vers le forfait Free que l’on connaît aujourd’hui. Le trublion des télécoms augmentait le 1er septembre 2015 l’enveloppe data qui passait à 50Go (contre 20 Go auparavant), sans changement de prix. L’opérateur en est d’ailleurs très fier et entend garder le cap, son créateur ayant annoncé fièrement que les prix de ses forfaits à 2€ et 19.99€/mois ne changeraient pas jusqu’en 2027.

2 septembre 2019 : Free et Nokia s’allient pour la 5G

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Le 2 septembre 2019, Iliad annonce avoir choisi son partenaire pour le déploiement de la 5G. Fidèles, Iliad et Nokia rempilent ainsi pour lancer la nouvelle génération de téléphonie mobile en France, après avoir passé 10 ans à déployer le réseau 3G/4G de l’opérateur. Un choix qui s’avèrera judicieux notamment du fait que Huawei, l’un des concurrents de Nokia, se retrouvera dans la tourmente suite à des soupçons d’espionnage au point que certains opérateurs seront forcés de désinstaller les antennes du géant chinois.

2 septembre 2022 : le bras de fer de Canal+ et TF1

Dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution de ses chaînes avec le groupe Canal+, le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022, ce à quoi a très vite rétorqué Canal+ en… coupant la diffusion. Face à des exigences qu’il juge “infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester”, Canal+ se dit contraint de renoncer à diffuser ces flux, lesquels n’étaient plus accessibles notamment sur myCanal. La situation a finalement été débloquée quelques jours plus tard.

4 septembre 1998 : naissance du géant du Web

Le 4 septembre 1998 était créé la société Google Inc. hébergée dans un garage loué par Larry Page et Sergueï Brin à ses débuts le moteur de recherche s’était fixé comme but “d’organiser l’immense volume d’information disponible sur le Web et dans le monde” fête cette année ses 25 ans d’existence.

Tout a commencé avec un projet de recherche des deux compères lors de leur doctorat à Stanford. Aidés par Scott Hassan, développeur d’une grande partie du code du moteur de recherche, ils ont théorisé un système plus performant que les autres moteurs de recherche pré-existants. Petite anecdote qui fera sourire les développeurs et geeks en herbe : au départ, le moteur de recherche Google était surnommé “BackRub”, puisqu’il vérifiait les “backlinks” pour estimer l’importance des sites recensés.

Garage Google – Wikipédia

Depuis la société s’est diversifiée et compte désormais plusieurs produits utilisés par plus d’un milliard de personnes chaque mois (mails, store d’application, GPS…). Quand en 1998 il n’y avait qu’une poignée d’employés dans un garage à Menlo Park, Google représente aujourd’hui des dizaines de milliers d’employés et des bureaux dans près de 60 pays.

Une firme devenue immanquable, qui a inondé différents marchés soit en proposant ses propres produits directement, soit en les intégrant de manière indirecte. Aujourd’hui, il est très difficile de se passer d’un appareil où Google est présent.

7 Septembre 1992 : bienvenue sur France 2 !

Un grand changement dont vous vous souviendrez peut-être : la fin d’Antenne 2 a eu lieu il y a 31 ans maintenant. Le changement de nom a été effectué le 7 septembre, en même temps que celui de France régions 3 qui est devenu France 3, le tout afin de les regrouper au sein d’une même entité : France Télévisions. Le basculement s’est fait à 6h30, juste avant l’émission culte Télématin.

L’INA a d’ailleurs retracé l’histoire de la chaîne avant qu’elle ne devienne France 2 dans cette vidéo.

7 septembre 2011 : Orange présente Sosh, sa nouvelle marque low-cost

12 ans auparavant, l’opérateur historique lançait une toute nouvelle marque s’adressant “aux ultra connectés, très actifs sur le web et les médias sociaux“. Une réponse à l’arrivée prochaine de Free Mobile, qui promettait de bouleverser le marché. Lors de son lancement le 7 septembre 2011, le forfait 2h ne dépassait pas la barre des 20 euros (dit comme ça, ça fait un choc !) et proposait 2h de communications avec 500 Mo de Data. Avec 10 euros de plus, les « ultra connectés » pouvaient bénéficier de 5 heures d’appels et de 1 Go. Enfin, l’illimité voix était tarifé à 39,90€ pour 1 Go de data.

Les commandes ont été lancées le 6 octobre 2011, après une période durant laquelle les futurs abonnés ont eu l’occasion de voter en ligne pour les terminaux proposés chez Sosh.

