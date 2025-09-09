Cet abonné Canal+ a trouvé la solution pour réduire presque de moitié le tarif de son abonnement hors de prix

Comment un abonné Canal+ a obtenu 40 % de réduction en renouvelant son contrat.

À l’heure où les dépenses du quotidien pèsent lourd sur les ménages, certains abonnements peuvent rapidement devenir une charge difficile à assumer. C’est le cas de Julien, abonné à Canal+ depuis près de quinze ans. Ce trentenaire passionné de sport a failli résilier son contrat… avant de découvrir une offre cachée qui lui a permis d’économiser plusieurs dizaines d’euros par mois. Et il témoigne auprès de l’Internaute.

Comme beaucoup, Julien s’était déjà laissé piéger par une reconduction automatique. « L’an dernier, j’avais raté la date limite de résiliation et mon abonnement avait été renouvelé au prix fort », raconte-t-il. Cette fois, pas question de se laisser surprendre. D’autant qu’au moment de consulter les nouvelles conditions, il découvre que son forfait sera augmenté de deux euros par mois. Déçu, il enclenche alors une demande de résiliation, espérant malgré tout que Canal+ revienne vers lui pour négocier.

Mais c’est en consultant son espace client que la véritable surprise apparaît. Tout en bas de la page, une offre promotionnelle lui est proposée : –40 % sur son abonnement. Concrètement, sa facture passe de 87 euros à 48,50 euros par mois, sans perte d’options. « J’ai simplement fait deux clics et mon abonnement était renouvelé », explique-t-il.

Julien conserve ainsi l’accès à ses chaînes sportives, au pack Ciné Séries et à ses compétitions favorites, comme la Ligue des champions ou la Formule 1, tout en réduisant sa facture de 36 euros chaque mois. Seul bémol : en acceptant la promotion, il s’engage non plus pour 12 mois mais pour 24. Une contrainte qu’il juge néanmoins acceptable au regard des économies réalisées.

Cette expérience rappelle qu’avant toute résiliation, il peut être judicieux de scruter attentivement son espace personnel. Certaines offres, peu visibles, permettent en effet de conserver ses services… tout en allégeant significativement son budget.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox