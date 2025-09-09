Les nouveaux iPhone 17 sans carte SIM ? SFR publie un communiqué qui met la puce à l’oreille

A l’heure où certains observateurs s’attendent, alimentés par des rumeurs, à ce qu’Apple propose pour la 1ère fois des versions avec ou sans carte SIM sur ses nouveaux iPhone 17, SFR revendique soudainement l’eSIM sur tous ses forfaits et détaille des parcours d’activation simplifiés. Un timing tout sauf anodin ?

Jour J pour Apple : ce mardi 9 septembre 2025 à 19h (heure de Paris), la firme de Cupertino va dévoiler les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max. Plusieurs rumeurs insistantes annoncent un lancement inédit avec différentes versions pour chaque nouveau modèle, une mouture avec SIM classique et l’autre tout eSIM. S’il faudra attendre la keynote pour en avoir le coeur net, SFR vient lui de publier un mystérieux communiqué qui n’annonce rien de nouveau mais qui pourrait faire allusion à cette nouveauté.

Intitulé “SFR, opérateur référent sur l’eSIM”, celui-ci rappelle que l’eSIM est présente sur tous ses forfaits tout en précisant que les parcours d’activation sont simplifiés. Les abonnés bénéficient ainsi de trois modes d’activation : QR code, notification directe sur le smartphone, ou transfert (conversion d’une SIM physique en eSIM ou migration vers un nouveau mobile). ”

“L’activation de l’eSIM se déroule quasi instantanément, de manière immédiate et sécurisée. Sans livraison et sans manipulation lors d’un changement d’opérateur ou de téléphone, la dématérialisation de la carte SIM offre la possibilité d’avoir plusieurs eSIM sur un même mobile pour différents usages (professionnel, personnel, voyages…) et contribue à la réduction de l’empreinte carbone liée à la production et à la distribution des cartes SIM physiques”, indique l’opérateur. Sans confirmer quoi que ce soit sur les futurs iPhone, le message est limpide et le timing semble parfait : si les prochains modèles basculent au 100 % eSIM, l’écosystème SFR est déjà opérationnel.

Le communiqué de SFR du 9 septembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox