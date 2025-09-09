Comment bénéficier de l’Apple TV à prix Free pour certains abonnés Freebox

Vous souhaitez une Apple TV 4K via Free” ? Deux chemins existent selon votre situation. Pour les nouveaux clients, l’option n’est proposée qu’en souscrivant une Freebox Pop. Pour les abonnés existants, il est possible d’ajouter l’Apple TV en Multi-TV avec une Freebox Pop ou Ultra.

Alternative au Player TV Free 4K, l’Apple TV 4K 128 Go (Wi-Fi + Ethernet), plus puissante, permet d’accéder à l’écosystème de la marque à la pomme mais aussi à de nombreuses applications et synergies avec les autres appareils du groupe. Chez free, il est possible d’en disposer à un tarif préférentiel. Mais qui y a droit ?

Nouveaux abonnés : uniquement en souscrivant une Freebox Pop

Lors d’une nouvelle souscription, seule l’offre Freebox Pop permet d’acheter l’Apple TV 4K 128 Go (Wi-Fi + Ethernet) à 2,99 €/mois pendant 48 mois, soit 143,52 € au total. Les offres Freebox Révolution Light, Pop S, Ultra Essentiel et Ultra n’incluent pas cette possibilité. L’option se choisit au moment de la souscription, et vous en êtes propriétaire une fois la totalité payée.

Abonnés existants : en Multi-TV avec Freebox Pop et Ultra

Si vous disposez déjà d’une Freebox Pop ou d’une Freebox Ultra, vous pouvez ajouter l’Apple TV 4K en option Multi-TV à 6,99 €/mois pendant 24 mois, soit 167,76 €. Il s’agit d’un achat échelonné (et non d’une location) avec la possibilité de solder le restant dû à tout moment. L’activation s’effectue depuis l’Espace abonné, rubrique Télévision. Cette configuration vous permet de profiter d’OQEE by Free sur tvOS (TV en direct, replay, contrôle du direct…) tout en bénéficiant de l’écosystème complet d’Apple (tvOS, App Store, Dolby Vision/HDR10+, Dolby Atmos, Siri Remote, etc.).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox