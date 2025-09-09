Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox prend le contrôle, la fin de la guerre avec Altice, Free se lance dans une grande aventure…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

8 septembre 2021 : Free Pro sert des flottes

La toute récente branche dédiée aux pros de Free lançait le 8 septembre 2021 son avantage flotte mobile, pour les entreprises ayant besoin d’un nombre assez important de forfaits mobile. L’opérateur avait annoncé peu de temps avant cette volonté d’évoluer et il s’agit ici de la première mesure prévue pour rendre son offre encore plus séduisante. Une offre qui a bien évolué depuis, jusqu’à proposer maintenant une solution de cybersécurité.

Ainsi, en souscrivant à 10 forfaits Free Mobile à 19.99€/mois ou plus, les entreprises pouvaient bénéficier d’une remise de 10€/mois sur chaque ligne à partir de la dixième. Pour rappel, ce forfait inclut donc 150 Go utilisables en 4G/4G+ et 5G, appels, SMS et MMS illimités, une enveloppe de 25Go utilisable en roaming depuis plus de 70 destinations à l’étranger ainsi que l’accès à un support dédié aux pros.

10 septembre 2006 : ouverture de la boutique d’accessoires Freebox

Free ouvrait, le 10 septembre 2006, un service bien pratique : la boutique en ligne pour acheter des accessoires Freebox. En se rendant dans la rubrique “Acheter des accessoires pour votre Freebox” sur votre compte Free vous pouviez commander directement une nouvelle télécommande par exemple. Des accessoires pour la Freebox HD ainsi que pour les V3 et V4 étaient disponibles. Depuis, chaque Freebox a eu le droit a sa boutique.

10 septembre 2019 : la hache de guerre est enterrée entre Altice et Free

La fin d’un conflit assez important dans le paysage audiovisuel. Après des mois durant lesquels la maison-mère de BFM TV et SFR s’opposait à l’opérateur de Xavier Niel (et inversement), une fin de diffusion des chaînes gratuites du groupe sur les Freebox et les Livebox, la guerre a finalement pris fin avec la signature d’accords avec les deux opérateurs, sans payer pour la diffusion des chaînes comme le désirait initialement la maison-mère de SFR. Le retour à la normale pour les abonnés a eu lieu le 10 septembre 2019, lorsque les chaînes du groupe sont enfin réapparues sur la zapliste des Freebox.

11 septembre 2006 : Free donne le coup d’envoi de son déploiement fibre

Free annonçait officiellement le déploiement d’un réseau de boucle locale en fibre optique (FTTH) pour les abonnés de Paris puis progressivement de certaines villes de banlieue et de certains quartiers de villes de province. Ces déploiements s’inscrivaient dans le cadre du projet « Paris, Ville Numérique » initié par le Maire de Paris qui promettait de faire de Paris la première capitale européenne entièrement fibrée. En un mot comme en cent, le déploiement du réseau fibre de Free commençait le 11 septembre 2006

Dans la foulée, l’opérateur annonçait qu’à compter du 1er semestre 2007 il proposerait une offre à très haut débit reposant sur la fibre optique pour 29,99 euros/mois. Grâce à cette offre, Free met la fibre optique à la maison (FTTH) à la portée de tous les consommateurs en permettant aux abonnés Freebox concernés de migrer vers la nouvelle offre en remplaçant le terminal ADSL 2+ de la Freebox HD par un boîtier Freebox Optique. Un plan bien avancé, avec maintenant 5 millions d’abonnés fibre chez l’opérateur.

11 septembre 2011 : La Freebox Révolution intègre le HDMI CEC

Vous avez le contrôle ! Ou du moins, vous pouvez contrôler vos équipements reliés à votre Freebox Révolution via votre télécommande. En effet, avec la technologie HDMI CEC intégrée aux Freebox le 11 septembre 2011, la télécommande Free permet par exemple d’allumer ou d’éteindre la TV en même temps que la box, une première en France pour une box d’opérateur. À noter également que c’est à cette même date que la fonctionnalité Picture in Picture, permettant de visionner deux chaînes simultanément, a été intégrée à la Freebox Révolution.

13 septembre 2007 : La TNT propose pour la première fois des chaînes de télévision locales

Deux ans et demi après son lancement en mars 2005, la Télévision Numérique Terrestre propose ses premières chaînes locales et régionales le 13 septembre 2007. Cela concerne la France métropolitaine uniquement, les chaînes locales n’étant disponibles outre-mer que depuis le 30 novembre 2010. Parmi ces chaînes on pouvait trouver Télénantes en Loire-Atlantique ou encore LMtv-Sarthe pour… la Sarthe !

13 septembre 2019 : Free Mobile active une nouvelle technologie pour son réseau

Un changement un peu technique, mais avec un résultat concret : une hausse des débits de 30% avec l’activation de la modulation 256 QAM repérée le 13 septembre 2019. En effet, si l’agrégation des différentes fréquences 4G dont disposait Free Mobile, à savoir les 700 MHz, 2 600 MHz et 1800 MHz, permettaient un débit maximum de 337,5 Mbits/s en 64 QAM, l’activation de la modulation 256 QAM permettait ainsi d’atteindre 440,55 Mbits/s en 4G (débit maximum théorique). Cette technologie permet d’envoyer davantage de données sans avoir à utiliser plus de spectre radio, et ce, sans besoin d’une intervention matérielle sur les sites de l’opérateur.

