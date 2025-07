Mini 4K : Free cherche à s’en débarrasser en offrant à ses abonnés les frais de migration vers la Freebox Pop, Delta et Ultra

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox mini 4K : Free leur permet de changer de box sans frais vers des modèles plus récents et plus performants. Un coup de pouce bienvenu pour profiter de meilleures performances réseau et de plus de contenus.

Free propose actuellement une offre de migration sans frais au lieu de 49€ à de nombreux abonnés Freebox mini 4K vers trois de ses box haut de gamme : la Freebox Pop, la Freebox Delta et la Freebox Ultra. Habituellement facturée, la procédure de changement d’équipement est ici offerte, à condition de rapporter l’ancienne box dans un point relais.

Sur l’espace abonné mini 4K, les trois offres sont mises en avant avec un un point commun, le changement d’offre est exceptionnellement gratuit.

Freebox Pop à 39,99€/mois (ou 44,99€/mois avec TV by CANAL), avec Wi-Fi 7, 260 chaînes incluses et des contenus accessibles via OQEE Ciné. Autre bonne nouvelle, les frais d’envoi pour le Player et le répéteur WiFi sont également offerts à certains, rapporte Busyspider, de quoi inciter un peu plus à passer à une offre plus récente.

Freebox Delta, proposée à 39,99€/mois pendant 1 an puis 49,99€/mois, inclut Netflix, Prime Video, Cafeyn, TV by CANAL, Free Ligue 1 et la technologie fibre 10G EPON. En migrant vers la Delta, les abonnés mini 4K bénéficient d’une promotion la 1ère année.

Freebox Ultra, disponible à partir de 49,99€/mois (ou 59,99€/mois avec tous les services inclus), inclut le Wi-Fi 7, des débits symétriques jusqu’à 8 Gbit/s et de nombreux services SVOD comme Netflix, Prime, Disney+ et Universal+.

