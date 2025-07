Les nouveautés de la semaine chez Free : les abonnés Freebox sont gâtés avec 6 chaînes offertes, un cadeau bienvenu et une arrivée imminente

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Free offre 12 mois à Universal+ à certains abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Freebox Révolution avec TV by Canal. Plus d’infos…

Nouvelle offre promo sur la Freebox : TF1+ premium à prix réduit pendant 6 mois. Plus d’infos…

Free offre 6 chaînes cinéma à tous les abonnés Freebox jusqu’à fin juillet. Drive In Movie Channel (120), Ciné Western+ (126), Emotion’L (127), Scream’In 129), Ciné Nanar+ (125) et Fréquence Novelas+. Plus d’infos…

Équilibre Fitness arrive sur les différents supports d’OQEE by Free avec une période d’essai de 7 jours. Plus d’infos…

Freebox TV : une toute nouvelle chaîne française Opsis annonce son arrivée très vite chez Free sans surcoût, lancement le 22 juillet. Plus d’infos…

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox mini 4K : Free leur permet de changer de box sans frais vers des modèles plus récents et plus performants comme la Freebox Pop, Delta et Ultra. Un coup de pouce bienvenu pour profiter de meilleures performances réseau et de plus de contenus. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour corrective de ses Freebox Révolution, Delta, Ultra et Pop. Des problèmes de téléphonie défaillante sur Freebox Révolution et Mini 4K ont été résolus lorsqu’elles étaient connectées en mode Backup 4G. Un bug sur le WiFi invité aussi. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Abonnés Free Mobile : Le Chat Pro, offert un an avec votre forfait, intègre plusieurs nouveautés sur Android. Plus d’infos…

Free Mobile va-t-il lancer l’eSIM sur Apple Watch en 2025 ? Un 1er indice pourrait relancer l’espoir. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Lancée en 2021, l’assistance Freebox sur WhatsApp semble vivre ses derniers instants. Désormais, les demandes sont redirigées vers le service téléphonique au 3244. Plus d’infos…

Free accélère à nouveau l’ouverture de ses boutiques : trois nouvelles inaugurations depuis fin juin. L’opérateur compte à présent 265 espaces de vente et conseil. Plus d’infos…

