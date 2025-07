Free explique qui a droit au nouveau cadeau Universal+ offert pendant 1 an, plusieurs offres Freebox concernées et un ouf de soulagement

Les abonnés Révolution avec TV by Canal restés à l’écart d’une précédente offre plus intéressante mais aussi les clients Freebox Pop et Ultra Essentiel peuvent bénéficier de 12 mois offerts à Universal+. Pour les autres rien ne changent.

Une mise au point nécessaire et bienvenue. Après l’envoi d’un e-mail ce 18 juillet à des Freenautes laissant à penser que l’accès à Universal+ pourrait être limité dans le temps pour certains abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal pour qui le service était inclus sans limite de durée, Free apporte des précisions pour dissiper toute confusion.

Que les abonnés à la box mythique de Free soient rassurés, Free nous indique que les conditions déjà en place ne sont pas modifiées. « Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal qui avaient activé l’offre incluse de manière pérenne sur leur espace client (lancée fin janvier 2024), la garde », explique l’opérateur.

Ce nouveau cadeau, est lui à destination des abonnés à la box iconique de Free qui n’ont pas activé cette offre, certains d’entre eux sont aujourd’hui concernés par une campagne de promotion leur offrant l’accès à Universal+ pendant 12 mois. Et pas seulement, les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel peuvent eux aussi en profiter à condition de recevoir le mail de Free.

Aucune modification sur les offres intégrant Universal+ de manière permanente

Free rappelle par ailleurs que les offres Freebox Delta, Ultra et Pop avec TV by CANAL, qui intègrent déjà Universal+ sans limitation de durée, ne sont pas concernées par ce dispositif ponctuel. L’accès illimité au service continue d’y être proposé, en direct et en replay, sur les chaînes 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks. En somme, pas de retour en arrière, mais une nouvelle façon pour Free d’étendre temporairement l’accès à Universal+ à ceux qui n’en avaient pas encore profité.

