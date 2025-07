Pluto TV continue d’ajouter de nouvelles chaînes gratuites disponibles sur Freebox Pop, Ultra et mini 4K

Pluto TV enchaîne et dégaine une nouvelle série culte dans une chaîne dédiée : Mission impossible.

Le service de streaming gratuit avec pub, Pluto TV, continue d’enrichir sa programmation en juillet en dévoilant une nouvelle chaîne qui fera le bonheur des amateurs de séries cultes. Après avoir récemment mis à l’honneur des séries emblématiques comme Cheers, ou Star Trek The Original Series, avec une chaîné dédiée lancée cette semaine, et même des programmes français comme Un si grand soleil, le service AVOD vient également de lancer une toute nouvelle chaîne dédiée à… Mission impossible !

“Votre mission, si vous l’acceptez : regarder une chaîne dédiée à la série d’espionnage culte des années 60 avec Peter Graves, Martin Landau et Leonard Nimoy. Dépêchez-vous ! Elle pourrait s’autodétruire dans cinq secondes !“, présente ainsi la plateforme. Pas de Tom Cruise à l’horizon, donc.

Pluto TV continue ainsi d’offrir un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus cultes. L’ajout de cette chaîne thématique s’inscrit dans une volonté de proposer toujours plus de flux spécialisés, accessibles 24h/24. Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et mini 4K…), Pluto TV rassemble plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et plus encore. Une section “à la demande” permet également d’explorer un vaste catalogue de films et séries disponibles à tout moment.

