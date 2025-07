Le saviez-vous : votre Freebox peut détecter toute seule en quelques secondes des problèmes de WiFi et un appareil trop lent

Débit faible, lenteur inexpliquée sur un appareil, portée Wi-Fi insuffisante ? Free met à disposition de ses abonnés un outil de diagnostic complet via son application Freebox Connect. Une solution simple à portée de main pour mieux comprendre et résoudre les problèmes de connexion.

Certains abonnés Freebox l’ignorent encore, mais il est possible d’effectuer un diagnostic précis de son réseau domestique grâce à l’application Freebox Connect, disponible gratuitement sur Android et iOS. Accessible à tous les utilisateurs de Freebox Ultra, Pop, Delta, Révolution et mini 4K, cet outil peut s’avérer très utile en cas de souci de connexion.

Dans l’onglet “Réseau”, la rubrique “Diagnostic réseau” permet notamment de détecter les lenteurs affectant un appareil spécifique. Il suffit de sélectionner l’équipement concerné (smartphone, ordinateur, Apple TV…) pour qu’une série de tests soit lancée. L’analyse évalue alors la qualité de service pour différents usages : navigation web, envoi de mails, visionnage de vidéos HD ou 4K.

En fonction des résultats, l’application peut orienter l’abonné vers des pistes d’amélioration ou, si le problème persiste, proposer de contacter un conseiller, notamment via Free Proxi si le client est éligible. Un renvoi est alors effectué vers l’application “Free”, dédiée à la gestion de l’abonnement.

Autre fonctionnalité pratique de cette rubrique : la vérification de la configuration Wi-Fi. En moins de dix secondes, l’outil passe en revue les paramètres essentiels (type de protection, visibilité du réseau, largeur de bande, etc.) et formule des recommandations pour une meilleure performance.

Un outil complémentaire directement sur le player Freebox Pop et Ultra

Les abonnés utilisant un player Pop ou Ultra peuvent également accéder à un outil de diagnostic intégré dans l’interface Android TV de leur box. Baptisé “Diagnostics Freebox”, il permet d’examiner les aspects réseau, audio, vidéo, Bluetooth (y compris le niveau de batterie de la télécommande) et TNT. Un bouton permet même d’envoyer automatiquement un rapport à Free, facilitant la remontée des problèmes rencontrés et l’amélioration continue du service.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox