Android TV, tablettes, projecteurs : Google alerte et contre-attaque face à un malware redoutable

Plus de 10 millions d’appareils détournés par le botnet Badbox, dans une version encore plus dangereuse.

Le botnet Badbox refait surface sous une nouvelle forme, plus agressive : Badbox 2.0. Des millions d’appareils Android dans le monde sont désormais infectés, y compris des Smart TV, boîtiers TV, tablettes, projecteurs ou autres objets connectés fonctionnant sous Android. Pour les utilisateurs, cela signifie que leur appareil peut être utilisé à leur insu pour générer de faux clics publicitaires, lancer des navigateurs invisibles, ou diffuser des publicités en arrière-plan, sans qu’ils ne voient ou contrôlent quoi que ce soit. Le résultat : une utilisation détournée de la connexion Internet, un ralentissement des performances, voire des problèmes de sécurité accrus.

Face à cette menace, Google a déposé une plainte aux États-Unis contre les créateurs de Badbox, accusés de fraude publicitaire massive. Le géant américain a déjà fermé des milliers de comptes liés au réseau, mais le nombre d’appareils compromis continue de grimper, notamment aux États-Unis, où 170 000 terminaux sont infectés rien qu’à New York. Google réclame le blocage de plus de 100 noms de domaine utilisés pour piloter le botnet et demande à la justice de démanteler l’infrastructure. En attendant, les utilisateurs d’appareils Android — notamment achetés à bas prix ou via des plateformes peu connues — sont invités à redoubler de vigilance, à surveiller les comportements suspects de leurs appareils et à privilégier des marques fiables, régulièrement mises à jour.

Source : Bleeping Computer

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox