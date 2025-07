Abonnés Free Mobile : Le Chat Pro, offert un an avec votre forfait, intègre plusieurs nouveautés sur Android

Le mode vocal est désormais disponible sur la version mobile de Le Chat, uniquement sur Android pour l’instant.

Avis aux abonnés Free Mobile qui profitent des 12 mois offerts à Le Chat Pro inclus dans leur abonnement, l’application d’IA a eu droit à une mise à jour importante sur les smartphones Android. Lancée en février dernier par Mistral sur de nombreux supports dont les iPhone et les smartphones Android, le Chat a l’ambition de se mesurer à ChatGPT en tant qu’intelligence artificielle générative française. Une IA à laquelle tous les abonnés Free Mobile peuvent accéder, grâce aux 12 mois offerts dans leurs forfaits via un partenariat signé entre Mistral et l’opérateur.

Au programme de cette mise à jour, plusieurs nouveautés sont annoncées, avec notamment l’ajout du mode de recherche avancée, mais aussi l’organisation des conversations par projet. Et surtout, l’intégration du mode vocal. En effet, Mistral a annoncé hier le lancement de Voxtral, une nouvelle famille de modèles de compréhension vocale, disponibles en open source sous licence Apache 2.0. Déclinés en deux tailles — Voxtral Small (24B) pour les applications à grande échelle et Voxtral Mini (3B) pour des usages locaux ou embarqués — ces modèles visent à améliorer l’accessibilité des systèmes de transcription et d’analyse audio.

Après avoir récemment lancé Le Chat sur smartphone, un assistant conversationnel, Mistral AI poursuit son développement rapide. En parallèle de nouveaux modèles de langage, de solutions à destination des entreprises et d’un chatbot spécialisé en programmation, l’entreprise a également introduit récemment un modèle basé sur la réflexion. Contrairement aux assistants virtuels destinés aux usages quotidiens, Magistral vise des applications plus exigeantes : analyses financières, recherches juridiques, rédaction créative ou génération de code. Le modèle a été conçu pour structurer ses réponses en suivant une chaîne de pensée claire et accessible à l’utilisateur, permettant ainsi de retracer le raisonnement étape par étape et est accessible justement via la recherche avancée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox