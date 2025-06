Abonnés Free Mobile : Le Chat Pro, offert avec votre forfait, peut désormais “raisonner” grâce à une évolution majeure

Mistral AI dévoile Magistral, son premier modèle d’IA dédié au raisonnement.

La start-up française Mistral AI franchit une nouvelle étape avec le lancement de Magistral, son premier modèle spécifiquement conçu pour le raisonnement complexe. Présentée comme une intelligence artificielle « conçue pour réfléchir aux choses » de manière similaire à la pensée humaine, cette technologie a pour vocation de traiter des questions élaborées en imitant le raisonnement logique. Une innovation qui est dès à présent disponible pour les abonnés Free Mobile, qui disposent de 12 mois offerts d’abonnement à Le Chat Pro.

Après avoir récemment lancé Le Chat sur smartphone, un assistant conversationnel, Mistral AI poursuit son développement rapide. En parallèle de nouveaux modèles de langage, de solutions à destination des entreprises et d’un chatbot spécialisé en programmation, l’entreprise introduit désormais une IA axée sur la réflexion.

Contrairement aux assistants virtuels destinés aux usages quotidiens, Magistral vise des applications plus exigeantes : analyses financières, recherches juridiques, rédaction créative ou génération de code. Le modèle a été conçu pour structurer ses réponses en suivant une chaîne de pensée claire et accessible à l’utilisateur, permettant ainsi de retracer le raisonnement étape par étape.

Cette transparence dans le processus de réflexion s’inscrit dans une tendance déjà adoptée par d’autres acteurs du secteur, notamment OpenAI. À travers Magistral, Mistral AI entend rivaliser avec des modèles de raisonnement établis, tels que o1 de ChatGPT. Magistral se distingue également par sa capacité à raisonner en plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, l’arabe, le russe et le chinois simplifié. Il est aussi capable de traiter des raisonnements mathématiques. Par nature, ce type de modèle prend davantage de temps pour formuler ses réponses, à l’inverse de modèles conversationnels plus réactifs comme Le Chat.



Pour améliorer l’expérience utilisateur, Mistral propose toutefois deux options : Think Mode et Flash Answers, qui permettent d’accélérer le processus de réponse tout en conservant la qualité du raisonnement. Deux variantes du modèle sont proposées. Magistral Small, gratuit et en open source, est accessible via la plateforme Hugging Face et peut être exécuté localement. Quant à Magistral Medium, destiné à un usage professionnel, il est intégré à l’interface du Chat de Mistral. Pour l’activer, il suffit de sélectionner l’option Réflexion Pure dans les paramètres de l’interface.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox