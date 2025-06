Orange lance le premier réseau quantique sécurisé en France

Un tournant pour la cybersécurité des entreprises face aux menaces futures liées à l’informatique quantique.

Orange Business et Toshiba Europe annoncent ce 11 juin le lancement du premier service commercial de réseau quantique sécurisé en France. Baptisé Orange Quantum Defender, ce nouveau service est désormais disponible en région parisienne. Il vise à protéger les entreprises contre une menace encore émergente, mais déjà bien réelle : les cyberattaques futures rendues possibles par l’informatique quantique, qui pourrait briser les systèmes de cryptage traditionnels à clés publiques.

Fruit d’un partenariat de plusieurs années entre les deux groupes, ce service s’appuie sur la technologie dite Quantum Safe Networking développée par Toshiba. Il combine deux briques complémentaires pour assurer une sécurité maximale :

La distribution de clés quantiques (QKD), qui permet de générer et transmettre des clés de chiffrement impossibles à intercepter sans être détecté,

La cryptographie post-quantique (PQC), conçue pour résister aux capacités de calcul des futurs ordinateurs quantiques.

Cette approche dite multicouche permet de sécuriser à la fois les communications actuelles et la confidentialité des données sur le long terme. Selon Orange, il s’agit de « la meilleure solution de protection pour les données sensibles contre les attaques quantiques à venir ».

Déjà utilisé dans le secteur financier

Un grand acteur des services financiers utilise d’ores et déjà cette nouvelle infrastructure pour relier plusieurs de ses sites dans la capitale et protéger ses données critiques via un réseau fibre haut débit résilient et sécurisé. Ce cas concret montre que la technologie est opérationnelle dès aujourd’hui, sans nécessiter le déploiement de nouvelles fibres, ce qui abaisse considérablement les barrières à l’adoption.

Avant ce lancement commercial, Orange et Toshiba ont mené plusieurs tests conjoints. Ces derniers ont démontré que la QKD pouvait fonctionner efficacement sur de longues distances, tout en coexistant avec des flux de données classiques sur des fibres optiques déjà déployées. Cela permet d’envisager une adoption rapide par les grandes organisations, sans refonte de leur infrastructure réseau.

Les entreprises les plus exposées, à savoir les services financiers, infrastructures critiques, la santé et le secteur public, sont aujourd’hui confrontées à un risque bien identifié : les attaques dites « Store Now, Decrypt Later ». Celles-ci consistent à intercepter des données sensibles aujourd’hui, dans l’objectif de les décrypter plus tard, lorsque l’ordinateur quantique sera suffisamment puissant. Face à cette menace, le message d’Orange est clair : l’anticipation est la clé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox