Iliad met en avant ses innovations à VivaTech 2025

Du 11 au 14 juin, les filiales B2B d’Iliad, Free Pro, Scaleway, ITrust et Stancer participent au plus grand salon européen dédié à la tech.

Le groupe Iliad confirme une nouvelle fois sa volonté de jouer un rôle majeur dans la transformation numérique des entreprises en participant à l’édition 2025 de VivaTech à Paris, le grand rendez-vous européen de la tech qui se tient à Paris. L’ensemble de ses entités B2B seront réunies sur le stand de Scaleway (Hall 1, Stand G38, Paris Expo Porte de Versailles), filiale cloud du groupe, pour y présenter leurs solutions technologiques souveraines.

Un stand commun pour valoriser les synergies du groupe

Scaleway sera au cœur du dispositif avec pour mot d’ordre « Unlock Endless Possibilities » (Débloquez des possibilités infinies). L’objectif : aider les entreprises à sortir des modèles traditionnels, s’appuyer sur l’innovation open source et bâtir un écosystème européen autour de l’IA. Free Pro, ITrust et Stancer seront également présents pour mettre en lumière les expertises complémentaires du groupe iliad : connectivité professionnelle, cybersécurité souveraine et solutions de paiement intégrées.

Plusieurs dirigeants du groupe participeront à des conférences sur les grandes scènes de VivaTech. Jean-Baptiste Kempf, CTO de Scaleway, interviendra mercredi 12 juin à 16h45 sur le Black Stage pour débattre du rôle de l’open source dans la course à l’IA, aux côtés de représentants de Mistral AI, Meta et de la MIT Technology Review. Le lendemain à 11h, Damien Lucas, CEO de Scaleway, échangera avec Hala Fadel (Eurazeo) sur les stratégies européennes à adopter face aux défis de l’intelligence artificielle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox