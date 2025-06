Bouygues Telecom va lancer son 1er service d’accueil téléphonique intelligent dans plus de 130 langues

L’opérateur vise à remplacer les serveurs vocaux traditionnels par un outil intelligent, efficace et simple à déployer. Ce nouvel agent vocal qui sera testé dès juillet, promet un gain en qualité de service et un haut niveau d’accessibilité pour les usagers.

À l’occasion du salon VivaTech, Bouygues Telecom Business dévoile son tout premier agent vocal intelligent clé en main, conçu pour transformer l’expérience téléphonique des entreprises et des collectivités en France. Cette solution, développée en partenariat avec Volubile, s’appuie sur l’intelligence artificielle conversationnelle pour fournir un accueil téléphonique fluide, disponible 24h/24 et 7j/7, dans plus de 130 langues.

Cette solution vise à améliorer la satisfaction des administrés et des touristes en favorisant l’adoption du numérique tout en soulageant les agents des appels répétitifs, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Un avantage significatif pour les collectivités, pour lesquelles la gestion des appels est un enjeu majeur. Avec cet assistant intelligent, elles pourront remplacer les Serveurs Vocaux Interactifs traditionnels par un service à impact élevé, et disposer d’informations précieuses grâce à l’analyse des appels, permettant de mieux comprendre les préoccupations des administrés”, indique Bouygues Telecom.

Basé sur le langage naturel, cet agent vocal est capable de répondre à une large variété de demandes : prise de rendez-vous, informations sur les démarches administratives, suivi de commandes, redirection vers les bons services… Il cible en priorité les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les acteurs publics, encore fortement sollicités via le téléphone, un canal privilégié par 50 % des Français selon l’Observatoire des Services Clients 2023 publié en décembre 2023.

Une expérimentation à Meudon dès juillet

La Ville de Meudon testera dès juillet ce nouveau standard intelligent pour mieux gérer les pics d’appels et étendre ses horaires d’information, notamment hors des heures d’ouverture. L’objectif est de fluidifier la relation avec les citoyens tout en libérant les agents municipaux des appels récurrents. Une démarche qui s’inscrit dans une stratégie plus large de transition numérique encadrée par une charte éthique en cours d’élaboration.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox