Freebox Delta, Pop, mini 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne thématique gratuite, pour les fans d’histoire

Pluto TV propose maintenant un canal pour tous ceux qui aiment se pencher sur notre passé, tant grâce à la fiction qu’à travers des documentaires.

Une nouvelle chaîne est lancée par la plateforme de streaming gratuite financée par la publicité. Après avoir lancé ses propres canaux nommés “Investigation by Pluto”, et Pluto Kids Club, le service a dévoilé récemment une toute nouvelle chaîne avec une thématique plutôt alléchante.

Sur Pluto TV Guerre & Histoire, vivez l’intensité des plus grands conflits à travers une sélection de films de guerre percutants et de documentaires captivants. Entre actions spectaculaires et récits poignants, redécouvrez les moments clés de l’histoire moderne comme si vous y étiez.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

