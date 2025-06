Le saviez-vous : Free Mobile permet à ses abonnés d’activer un service méconnu pour rester connecté sans être joignable

Envie de tranquillité au point de ne plus vouloir recevoir aucun appel ? Free Mobile propose à ses abonnés une option gratuite baptisée “Abonné absent”, idéale pour couper temporairement les appels entrants sans perturber l’usage de votre forfait.

Il y a des moments où l’on souhaite simplement ne pas être sollicité : vacances, réunions importantes, moments intimes ou même extinction de voix. Pour ces occasions, Free Mobile met à disposition de ses abonnés une fonctionnalité radicale et pourtant méconnue : l’option “Abonné absent”.

Accessible depuis l’Espace Abonné, dans la rubrique “Mon forfait mobile” > “Mes services”, ce service permet de rejeter automatiquement tous les appels entrants. Une fois activée, l’appelant entendra un message du type : « Free Mobile bonjour, votre correspondant n’est pas joignable, veuillez le rappeler ultérieurement. Vous pouvez aussi lui envoyer un texto. » Le message est ensuite répété en anglais avant que la communication ne soit coupée.

Des appels bloqués, mais internet et SMS maintenus

Cette option coupe uniquement la réception des appels. Vous conservez en revanche la possibilité de passer des appels, d’envoyer des SMS ou d’utiliser internet sans restriction. Elle peut être désactivée à tout moment, selon vos besoins.

L’option “Abonné absent” peut également s’avérer précieuse lors d’un séjour à l’étranger. Dans certains pays hors Union européenne ou zones non couvertes par votre forfait, la simple réception d’un appel peut entraîner des frais importants. En activant ce service, vous évitez ainsi tout risque de hors forfait lié à des appels entrants non désirés, tout en continuant à profiter de l’internet mobile si vous en avez besoin.

Cette fonctionnalité prend aussi tout son sens face aux appels commerciaux. Bien que la législation encadre désormais strictement le démarchage téléphonique, interdit les week-ends et jours fériés, et limité à quatre sollicitations par mois et par professionnel, les appels indésirables persistent.

Une nouvelle loi adoptée fin mai par le Sénat, va interdire à partir du 11 août 2026 les appels intempestifs d’entreprises voulant vendre leurs services. A l’avenir, il faudra avoir donné son consentement à être rappelé, ou avoir un contrat avec l’entreprise qui vous démarche. Si l’avenir nous dira si cette loi portera ses fruits ou non, les arnaques par téléphone, risquent elles de subsister encore longtemps.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox