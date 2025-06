Ligue 1 : la future chaîne prend forme et devrait coûter moins de 20€, négociations en cours avec Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Chaîne 100 % Ligue 1 : lancement confirmé, un prix sous les 20 euros annoncé par Nicolas de Tavernost, mais un point crucial reste à déterminer.

Invité ce mardi de l’After Foot sur RMC, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a livré de nouvelles informations concrètes sur la chaîne 100 % Ligue 1 actuellement en préparation. À moins de trois mois de la reprise du championnat, l’ancien patron de M6 a confirmé que le lancement aurait bien lieu à temps : « Le projet avance. Il y aura une chaîne Ligue 1 à la reprise du championnat », a-t-il assuré.

Un prix accessible pour séduire

L’information la plus attendue concernait le prix de l’abonnement. Sur ce point, le directeur général de LFP Media a été clair : « Le prix sera inférieur à 20 euros par mois », a-t-il indiqué, sans préciser de montant exact pour le moment.

Alors que la LFP a dû faire face à plusieurs déconvenues ces dernières années concernant les droits TV, cette nouvelle chaîne s’inscrit dans une stratégie de reprise en main directe de la diffusion des matchs, avec une offre centralisée et contrôlée. « On sera capables de vous donner des nouvelles précises et la façon dont on va procéder à la fin de ce mois », a-t-il conclu, en évoquant une communication officielle attendue d’ici fin juin.

Deux grands chantiers structurent actuellement la mise en place de cette nouvelle offre télévisée. D’abord, celui de la production éditoriale, avec un appel d’offres lancé pour composer l’équipe de la chaîne : « On a fait un appel d’offres qui est en cours. Beaucoup ont répondu pour avoir les consultants, les animateurs, etc. », a détaillé le dirigeant.

Ensuite, le mode de distribution reste à déterminer. « Le deuxième chantier, c’est la distribution de la chaîne. Qui va la distribuer et comment elle va être distribuée ? », a poursuivi Nicolas de Tavernost. Les négociations sont déjà en cours avec les opérateurs et autres potentiels diffuseurs afin de trouver un terrain d’entente sur le modèle. Les modalités de diffusion – via box internet, OTT, plateforme dédiée ou partenaires – seront annoncées dans les prochaines semaines.

