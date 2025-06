Qui veut produire la nouvelle chaîne Ligue 1 ? La LFP lance un appel d’offres avec 4 lots

LFP Media passe à l’action pour lancer sa propre chaîne de Ligue 1.

Après la fin du contrat avec DAZN, LFP Media prépare activement le lancement de sa propre chaîne pour la saison 2025-2026. Selon L’Équipe, un appel d’offres a été lancé ce lundi pour confier à des sociétés de production la fabrication de l’antenne, prévue pour une mise à l’antenne le 15 août.

Quatre lots sont proposés : magazines, habillage des avant/après-matches, gestion des multiplex et des équipes éditoriales. La production des matches reste assurée par la LFP. En parallèle, la Ligue cherche un partenaire de distribution (Canal+, Amazon, beIN…) et espère un minimum garanti. L’objectif : proposer une offre viable et éviter les erreurs de DAZN, notamment en matière de prix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox