2G/3G : Free prolonge son accord avec Orange, l’Arcep entre en scène

L’accord d’itinérance entre Free Mobile et Orange entre dans une nouvelle phase. L’Arcep annonce ce soir l’ouverture de son analyse sur ce contrat prolongé jusqu’en 2028, et invite les acteurs du secteur à s’exprimer.

Free Mobile continuera bien à s’appuyer sur le réseau 2G/3G d’Orange jusqu’en 2028, dans le cadre d’un accord déjà annoncé. Ce qui change aujourd’hui, c’est que l’Arcep confirme avoir reçu le nouveau contrat et ouvre officiellement son examen, comme prévu par son rôle de régulateur.

Conclu début mai, ce contrat baptisé « itinérance sur réseaux en fin de vie d’Orange France » doit accompagner la fin progressive des technologies 2G (fin 2026) et 3G (fin 2028). Il permettra à Free Mobile d’éteindre son propre réseau 3G tout en maintenant un service minimum grâce à l’itinérance, notamment dans les zones où ses réseaux 4G/5G ne sont pas encore totalement déployés.

Les conditions de l’accord restent proches de celles des précédents avenants : débits limités à 384 kbit/s, trafic plafonné à 1 %, et dispositifs incitatifs à la migration vers les réseaux plus récents. Free s’engage en contrepartie à réaffecter ses fréquences 3G et à poursuivre le déploiement de son réseau en propre.

Mais cette fois, l’Arcep entre dans une phase active d’analyse. L’Autorité des télécoms examine la conformité du contrat avec ses objectifs de régulation : équilibre concurrentiel, encouragement à l’investissement, et bon usage du spectre. Elle rappelle que ce type d’accord est encadré depuis 2016 par des lignes directrices spécifiques au partage de réseaux mobiles.

Les autres opérateurs ou parties intéressées ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour faire part de leurs observations à l’adresse dédiée mise en place par l’Arcep.

Cet encadrement vise à garantir une extinction coordonnée et équitable des anciennes générations de réseau, sans distorsion de concurrence. Pour Free, cela pourrait marquer une étape finale dans la sortie de l’itinérance 3G, 17 ans après ses débuts sur le marché.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox