Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite met à l’honneur une série culte sur Pluto TV

Pluto TV explore la galaxie avec une nouvelle chaîne dédiée à Star Trek, cette fois dans sa version la plus culte.

Le service de streaming gratuit avec pub, Pluto TV, continue d’enrichir sa programmation en juillet en dévoilant une nouvelle chaîne qui fera le bonheur des amateurs de science-fiction. Direction l’espace avec le lancement de « Star Trek: The Original Series », une chaîne entièrement consacrée à la série culte de Gene Roddenberry.

Après avoir récemment mis à l’honneur des séries emblématiques comme Cheers ou même des programmes français comme Un si grand soleil, Pluto TV embarque désormais ses utilisateurs à bord de l’USS Enterprise. Accessible dès aujourd’hui, la chaîne « Star Trek: The Original Series » diffuse en continu les épisodes de la première série de la franchise, celle lancée en 1966 et devenue mythique. La plateforme proposait déjà une chaîne dédiée aux films tirés des différentes séries Star Trek.

Au programme : les aventures du capitaine Kirk, de Spock, Uhura, McCoy et Scotty dans un futur utopique où l’exploration spatiale rime avec philosophie, diplomatie… et parfois conflit intergalactique. Un must pour les fans de la première heure comme pour les curieux désireux de découvrir les origines d’un phénomène culturel planétaire.

Avec cette chaîne, Pluto TV renforce sa stratégie autour des chaînes dites FAST (Free Ad-supported Streaming TV), en offrant un accès simple, gratuit et sans inscription à des contenus cultes. L’ajout de cette chaîne thématique s’inscrit dans une volonté de proposer toujours plus de flux spécialisés, accessibles 24h/24.

Déjà disponible en France sur le web, sur mobile et via de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et mini 4K…), Pluto TV rassemble plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, animation, documentaires, télé-réalité, humour, musique et plus encore. Une section “à la demande” permet également d’explorer un vaste catalogue de films et séries disponibles à tout momen

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox