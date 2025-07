Orange va mettre fin à la 2G : tout savoir sur les dates, les impacts et le nouveau bonus de 50€ pour inciter les derniers abonnés récalcitrants

Avec l’arrêt de la 2G en 2026, Orange veut moderniser ses réseaux tout en limitant les impacts pour les derniers abonnés concernés. La transition est lancée, et mieux vaut s’y préparer dès maintenant.

La fin d’une époque. Orange a prévu l’extinction progressive de son réseau 2G en France métropolitaine d’ici fin 2026. Une décision inévitable face à la montée en puissance des technologies 4G et 5G, mais qui n’est pas sans conséquence pour certains clients encore équipés de téléphones anciens.

Pour accompagner les abonnés encore équipés d’un mobile 2G, l’opérateur historique propose désormais une offre baptisée « Opération 2G » sur son site. Le principe : un bonus immédiat de 50 € pour l’achat d’un modèle compatible 4G/5G, en échange de l’ancien téléphone. Deux modèles sont notamment concernés, le Mobiwire Hinto2, téléphone à touches, vendu 34 € qui devient entièrement gratuit après bonus, et Doro Leva L30, téléphone à clapet pour seniors, vendu 99 € (49 € après bonus).

Quels impacts pour les clients Orange ?

Pour la grande majorité des clients, rien ne changera : 99,8 % des usages mobiles se font déjà via les réseaux 4G ou 5G. En revanche, pour les quelques milliers de particuliers utilisant encore un téléphone limité à la 2G, les conséquences seront plus contraignantes, impossibilité totale d’émettre ou recevoir des appels ou SMS, et changement d’appareil obligatoire pour continuer de profiter de son forfait.

Mais que les abonnés se rassurent, l’arrêt du réseau 2G d’Orange ne se fera pas du jour au lendemain. L’opérateur prévoit une coupure par étapes, concentrée d’abord sur le Sud-Ouest, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire comme l’indique une nouvelle page de l’opérateur :

31 mars 2026 : extinction dans l’unité urbaine Bayonne-Anglet-Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

12 mai 2026 : arrêt dans les Landes et le reste des Pyrénées-Atlantiques

9 juin 2026 : coupure élargie à l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne

À partir de fin septembre 2026 : fermeture sur l’ensemble du territoire métropolitain

Les pros et objets connectés aussi concernés

L’arrêt de la 2G affecte aussi les entreprises et les usages professionnels. De nombreux équipements encore actifs comme des terminaux de paiement, boîtiers télématiques, capteurs industriels ou ascenseurs connectés dépendent de ce réseau ancien. Orange invite donc les structures concernées à planifier leur transition vers des modules LTE-M (data/SMS) ou VoLTE (voix), afin d’éviter toute interruption de service. La 3G, elle, restera en service jusqu’à fin 2028.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox