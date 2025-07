Orange annonce une hausse de prix à certains de ses abonnés, en échange de plus de data

Le forfait 2h 20 Go d’Orange évolue en septembre avec plus de data… et un tarif en hausse pour les abonnés.

À compter du 1er septembre 2025, le forfait 2h 20 Go d’Orange va connaître une nouvelle évolution. L’opérateur proposera 40 Go de data par mois, intégralement utilisables en France comme à l’étranger (y compris en Suisse et en Andorre), tout en maintenant les 2 heures d’appels. Un enrichissement automatique pour les abonnés existants, mais…

Cette augmentation du volume internet s’accompagne toutefois d’une hausse du tarif mensuel, qui passera de 14,99 € à 16,99 €. Orange justifie cette évolution par la volonté d’offrir plus de confort au quotidien, notamment pour le partage de connexion, la navigation, les jeux en ligne, l’écoute de musique ou le streaming en haute qualité.

Les abonnés ne souhaitant pas bénéficier de cette mise à jour peuvent choisir de conserver leur forfait actuel (2h + 20 Go à 14,99 €/mois). Il leur suffit pour cela de refuser l’évolution via leur espace client avant le 8 août. Sans action de leur part, la modification sera appliquée automatiquement. Conformément à l’article L 224-33 du Code de la consommation, les clients peuvent résilier leur forfait sans frais jusqu’au 4e mois suivant la réception de cette information. Il est également possible de changer d’offre au sein de la gamme proposée par Orange.

