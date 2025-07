Free envoie un étrange mail aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, la fin d’Universal+ inclus sans limite de durée ?

Free semble avoir modifié l’option Universal+ incluse sans surcoût pour les abonnés abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Un mail est actuellement envoyé à certains d’entre eux pour leur annoncer l’inclusion du service pendant 1 an. Jusqu’à présent il l’était sans limite de durée.

Un changement qui interroge. Depuis la fin janvier 2024, Universal+ est proposé sans surcoût et sans condition de durée aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Mais un nouveau courriel envoyé par Free à certains clients ce 18 juillet 2025 sème le doute sur la pérennité de cet avantage.

Dans ce mail, l’opérateur annonce : “Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons le plaisir de vous faire profiter d’un nouvel avantage : un accès gratuit aux chaînes Universal+, pendant 12 mois puis s’arrête automatiquement, avec votre offre Freebox.”

Une mention surprenante, qui contredit la communication officielle de Free au lancement de cet avantage en janvier 2024. À l’époque, l’opérateur indiquait clairement que l’accès aux chaînes Universal+ — 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks — était désormais inclus sans limite de durée pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Un mail avait même été envoyé aux clients en question. Il est ainsi possible que les abonnés ayant déjà reçu le mail de 2024, leur annonçant l’inclusion d’Universal+ dans leur offre, n’aient pas reçu ce courriel concernant une gratuité sur 12 mois.. N’hésitez cependant pas à témoigner dans les commentaires si vous observez avoir reçu les deux mails pour la même offre Freebox.

Ce nouveau message laisse ainsi planer le doute : Free a-t-il décidé de revenir sur cet avantage à la suite d’un changement dans le contrat le liant à Universal+ ? L’intégralité des abonnés Révolution avec TV by Canal sont-ils concernés ? Le mail apparaît pourtant très clair, “Surprise, Universal+ est inclus pendant 1 an avec votre offre Freebox”. Nous avons contacté Free afin d’en savoir plus et ainsi lever toute ambiguïté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox