Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et leur annonce le tout nouveau “plus” inclus dans leur offre

L’opérateur officialise l’arrivée et l’intégration sans surcoût du service Universal+ et ses 4 chaînes dans l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal.

“Parce que chez Free, on vous en offre toujours plus pour le même prix, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez désormais sans surcoût du service Universal+”, annonce Free ce 5 mars dans un mail adressé à ses abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal.

Si Universal+ est disponible depuis le 27 février sur toutes les Freebox, après un premier lancement fin janvier sur la Freebox Ultra (inclus), Free juge important de prévenir ses abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal de la marche à suivre pour profiter en direct et en replay ces 4 chaînes TV gratuitement à savoir 13ÈME RUE (chaine 71), SYFY (chaine 72), E! (chaine 73) et DreamWorks (chaine 148).

“Pour profiter dès maintenant du service Universal+ désormais inclus avec votre offre Freebox, rendez-vous sur votre Espace Abonné, rubrique Télévision > Universal+, puis activez le service en quelques clics seulement”, précise ainsi Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox