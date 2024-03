Un abonné bat aisément le record de débit sur le réseau Free Mobile avec le nouveau bolide de Xiaomi

Un débit descendant de 1776,36 Mbps, c’est le nouveau record de vitesse enregistré sur le réseau de Free Mobile, avec le nouveau Xiaomi 14.

Dans des conditions optimales, des abonnés Free Mobile ont franchi en 2023 à plusieurs reprises la barre des 1,5 Gbit/s sur le réseau de l’opérateur. Le dernier record en date de 1714 Mbit/s réalisé dans le département de l’Essonne en octobre 2023 à l’aide d’un Xiaomi Poco F3, vient d’être battu.

L’abonné en question @Haojy2 est bien connu de la communauté Free, il a à son actif de nombreux records. Le 3 mars vers 9h du matin, celui-ci a réussi à être flashé à 1776,36 Mbps en download (vitesse moyenne) et 152,27 Mbps en upload dans le 16ème arrondissement de Paris, “grâce à mon Xiaomi 14 sur une antenne Free à Roland Garros”, nous indique-t-il. Le débit max atteint est de 1895 Mbps, rien que ça.

Le réseau 4G et 5G de Free Mobile montre encore qu’il peut faire des prouesses, grâce à l’agrégation de fréquences, l’utilisation de l’intégralité du spectre alloué sur la bande 3,5 GHz mais aussi avec le passage à 15 MHz sur la bande 2100 MHz en 4G. Quand toutes les conditions sont réunies, les performances s’enchaînent. Il semblerait également que Free “débloque par endroit les débits sur la 4G mimo 4×4”, perçoit de son côté Vache GTI, de RNC Mobile. Pour espérer atteindre ce type de débits, le site mobile doit être compatible avec la technologie Mimo 4×4, laquelle permet de mieux utiliser les possibilités globales du réseau en recourant à plusieurs antennes côté émetteur et côté récepteur. À la clé : plusieurs flux de données simultanés et plus de débit disponible.

Selon notre partenaire pas moins de 8 abonnés ont franchi la barre des 1,5 Gbit/s sur le réseau de l’opérateur en effectuant un speedtest sur son application. Autre enseignement, sur les 10 meilleurs speedtests enregistrés via RNC Mobile, 7 ont été réalisés à ce jour par des smartphones du fabricant chinois Xiaomi. Le nouveau né de la marque est d’ailleurs disponible depuis hier dans la boutique Free Mobile, et il propose le WiFi 7, idéal pour les abonnés Freebox Ultra.

Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés.

