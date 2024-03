Free lance une mise à jour du menu TV de la Freebox Révolution, avec plusieurs nouveautés

Le menu de la Freebox Révolution fait une petite révolution.

En plus du Player Devialet, Free vient de lancer une mise à jour du Player de la Freebox Révolution. Et si Free n’a pas détaillé les apports, ceux-ci sont visibles au premier coup d’oeil puisque la page d’accueil a été revue.

Tout d’abord on remarque l’ajout de la météo en bas à droite de l’écran, avec la température extérieure et l’état du ciel, ces données étant délocalisées, comme c’est déjà le cas sur le Player Devialet.

Ensuite il y a l’ajout d’une nouvelle rubrique nommée “Multimédia”, qui regroupe l’accès au(x) disque(s) dur(s), aux téléchargements ainsi qu’à YouTube, YouTube Kids, Twitch, qui étaient tous 3 déjà disponibles dans la rubrique “Applications”

Du nouveau également du coté de la rubrique vidéo Club qui se nomme maintenant “Vidéo à la demande” comme sur les autres Freebox. Mais surtout, tous les services de VOD et SVOD ont été ajoutés dans la liste (seuls quelques-uns étaient proposés en accès direct auparavant), ainsi que l’accès à la boutique des services, comme c’est déjà le cas également sur le Player Devialet. Et petit plus, l’icone de cette rubrique est maintenant contextualisée puisqu’elle affiche le service sur lequel vous vous trouvez.

On peut également remarquer que “Freebox Replay” est maintenant disponible dans la rubrique télévision. Et si vous constatiez d’autres changements, n’hésitez pas à en faire part dans les commentaires de cet article.

Merci à TiinoX83

