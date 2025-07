Orange continue de reprendre les pratiques de Bouygues Telecom et SFR, la facture risque d’augmenter pour certains abonnés

Orange modifie un autre forfait mobile : plus de data, mais aussi plus cher avec la possibilité de refuser mais il faudra faire vite. Les abonnés concernés sont prévenus par mail.

Après avoir revu à la hausse le contenu et le tarif de son forfait 2h 20 Go, Orange applique désormais le même principe à son offre 2h 4 Go. Dès septembre, celle-ci passera à 2h d’appels et 8 Go d’internet mobile , utilisables en France, mais aussi en Europe, Suisse et Andorre, pour un tarif de 12,99 €/mois, soit une hausse de 2 euros, rapporte Alloforfait.

Les abonnés concernés ont été prévenus par email. Ceux qui souhaitent refuser cette évolution automatique doivent le faire avant le 8 août via leur espace client ou l’application Orange et moi. Au-delà de cette date, le changement sera appliqué d’office.

Avec cette opération, l’opérateur historique reprend à son compte une pratique déjà bien rodée par Bouygues Telecom et SFR : l’enrichissement unilatéral d’un forfait en échange d’une hausse de prix. Si elle est parfaitement légale, cette méthode est souvent décriée, notamment en raison notamment du risque de ne pas lire le mail à temps, un point d’autant plus sensible en période de vacances. À noter toutefois que selon l’article L224-33 du Code de la consommation, les abonnés disposent d’un délai de quatre mois après réception de l’information pour résilier leur offre sans frais.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox