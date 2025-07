Free a-t-il relancé la machine sur le fixe et le mobile lors du 1er semestre, Iliad toujours au top ? Vous le saurez bientôt

Le groupe Iliad, maison-mère de Free, publiera ses résultats financiers pour le premier semestre 2025 le jeudi 28 août. L’occasion de faire le point sur la dynamique de l’opérateur en France, en Italie et en Pologne.

Le rendez-vous est fixé. Iliad communiquera ses résultats financiers pour le premier semestre 2025 le jeudi 28 août. Le communiqué de presse sera publié à 8h00 (heure de Paris), avant une présentation prévue à 14h00, accessible en ligne pour les investisseurs et analystes.

Cette nouvelle échéance permettra de mesurer les performances du groupe sur ses trois marchés : la France avec Free qui a seulement recruté 8 000 abonnés lors du 1er trimestre, l’Italie avec Iliad Italia et sa réussite sur les deux segments, mais aussi la Pologne via Play et UPC. Il s’agira également de suivre de près l’impact de ses récentes initiatives stratégiques encore de ses ambitions dans les services cloud et l’IA.

Lors des précédents résultats annuels publiés en mars, Iliad avait affiché une croissance solide avec plus de 50 millions d’abonnés à travers l’Europe et un chiffre d’affaires en hausse de près de 4,3 % à 2,5 milliards d’euros. Reste à voir si cette dynamique s’est maintenue sur le premier semestre de l’année.

