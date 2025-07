“Plus de data sans changer de forfait ?” Free Mobile dit presque tout à certains abonnés 2€ dans une nouvelle opération par mail

Free Mobile lance une campagne ciblée par e-mail pour inciter les abonnés à son forfait à 2 € à opter pour son nouveau Booster à 10 Go. Derrière le ton engageant, une évolution moins généreuse qu’il n’y paraît.

Free Mobile revient à la charge auprès de ses abonnés les plus économiques. Dans un e-mail promotionnel envoyé ces derniers jours à certains clients du forfait 2 €, l’opérateur met en avant une nouvelle version de son option Booster, promettant « plus de data sans changer de forfait ». Une accroche séduisante… qui masque en réalité une offre moins avantageuse qu’auparavant.

Dans ce message personnalisé, Free vante les mérites de son Booster à 4,99 €/mois sans engagement, incluant les appels illimités et 10 Go d’internet mobile, contre seulement 50 Mo dans la formule de base. Pour souscrire, l’abonné doit toutefois s’acquitter de 10 € de frais de mise en service. Au total le forfait reviendra à 6,99€/mois pour 10 Go de data tout comme l’offre de Sosh. Red by SFR affiche quant à lui un forfait 20 Go à 5,99€/mois, B&You aussi mais pour 1€ de plus (6,99€/mois),

Si la proposition de Free peut sembler attractive pour les petits budgets, elle intervient dans un contexte de réduction successive des volumes de données inclus dans le Booster. Comme nous l’avons rapporté récemment, Free a revu à la baisse son option haut de gamme en deux temps : de 40 Go à 20 Go, puis à seulement 10 Go aujourd’hui, avec en prime une hausse de tarif (de 3,99 € à 4,99 €/mois).

Un changement qui ne concerne que les nouveaux abonnés ou les clients actuels souhaitant souscrire à l’option. Les anciens utilisateurs ayant conservé les anciennes versions du Booster continuent de bénéficier de leur enveloppe de data initiale. L’autre Booster incluant 1 Go et les appels illimités est quant à lui toujours propose à 0€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox