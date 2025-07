Millicom, la nouvelle poule aux oeufs d’or de Xavier Niel et Iliad

Le fondateur de Free dispose aujourd’hui de plus de 40% du capital de Millicom en Amérique latine, une stratégie qui s’avère très lucrative.

En toute discrétion, Xavier Niel a signé l’une des plus rentables opérations financières pour lui de ces dernières années. Comme le révèle La Lettre de l’Expansion, en deux ans, le fondateur d’Iliad est devenu l’actionnaire de référence de Millicom, un opérateur télécoms actif en Amérique latine sous la marque Tigo, coté au Nasdaq. Sa participation, désormais estimée à 42 % du capital malgré une tentative d’OPA à plus de 4 milliards d’euros rejetée durant l’été 2024, a été acquise pour un montant compris entre 1,35 et 1,4 milliard d’euros. Mais sa valeur boursière actuelle avoisine les 2,31 milliards d’euros, selon les estimations des marchés, soit 1 milliard de plus.

L’action Millicom, portée par les résultats de la restructuration engagée par Maxime Lombardini, responsable des opérations, pourrait continuer sur sa lancée. L’opérateur aux 50 millions d’abonnés qui opère dans 9 pays sud-américains (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Bolivie, Paraguay), va par ailleurs distribuer à ses actionnaires près de 5,50 dollars de dividendes par action d’ici avril 2026, dont une part exceptionnelle issue de la récente cession de ses infrastructures passives en Amérique centrale. De quoi conforter un pari audacieux qui s’avère aujourd’hui extrêmement lucratif pour le fondateur de Free.

“Cette solidité financière est le fruit d’une année 2024 de transformation, marquée par l’achèvement réussi de notre programme de restructuration. Cette initiative a considérablement renforcé la santé financière de l’entreprise, nous permettant de nous concentrer davantage sur notre mission principale : construire des autoroutes numériques, connecter les individus et développer nos communautés”, a fait savoir Millicom lors de ses résultats annuels 2024.

Depuis son arrivée au capital de Millicom, les dirigeants d’Iliad ont ainsi réussi à instaurer un nouveau mode de gestion dans le groupe : importante réduction d’effectifs, baisse des dépenses d’investissement, ou encore normalisation des charges liées à l’utilisation du réseau et des fréquences.

Sur le plan financier, 2024 a été une année remarquable pour Millicom, avec un résultat opérationnel en hausse de 62,5 % à 1,34 milliard de dollars, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 253 millions de dollars (1,47 dollar par action), contre une perte nette de 82 millions de dollars en 2023. Le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles a atteint 1,60 milliard de dollars, ce qui a permis de générer un flux de trésorerie disponible (Equity Free Cash Flow) record de 777 millions de dollars. “Cette solide génération de trésorerie nous a permis de réduire notre dette”, s’est d’ailleurs félicité le groupe. Même s’il ne faut pas l’oublier, l’intégration d’Atlas Investissement (société contrôlée par Xavier Niel, détentrice des parts de Millicom) dans Iliad Holding, a à elle seule alourdi la dette du groupe français, de 5,6 milliards d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox