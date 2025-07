Le saviez-vous : Free permet aux nouveaux abonnés de faire des économies et de connaître ses offres Freebox + forfait mobile les plus avantageuses

Free simplifie la vie de ses abonnés avec un outil malin pour calculer les économies réalisables grâce à l’offre Free Family. À la clé : jusqu’à 120€ de remise la première année, et bien plus pour les familles.

Free combine ses offres fixes et mobiles sous une bannière : Free Family. L’objectif ? Proposer une formule « box + mobile » taillée pour les foyers, avec des forfaits 5G à prix cassés et un simulateur intégré pour vous aider à faire le bon choix. Il est désormais possible de savoir instantanément quelle Freebox permet d’obtenir la plus grosse remise mensuelle sur un ou plusieurs forfaits Free Mobile.

Sur une page dédiée (disponible ici), Free affiche directement le prix remisé total pour un abonnement Freebox + un forfait 5G illimité. Par exemple, la combinaison Freebox Pop S + Forfait Free 5G revient à 33,98€/mois pendant un an, contre 43,98€/mois sans avantage, soit 120€ d’économies la première année. Nouveauté, les abonnés Freebox bénéficient en plus de la SIM/eSIM offerte pour chaque nouvelle ligne Forfait Free 5G.

Jusqu’à 480€ de remise avec plusieurs forfaits

Depuis le 1er octobre 2024, Free propose à ses abonnés fixe avec s Free Family jusqu’à 4 forfaits Free 5G avec data illimitée à seulement 9,99€/mois pendant 1 an, puis 15,99€/mois. Ainsi, les abonnés Freebox (Freebox Révolution Light, Pop Ultra Essentiel ou Ultra peuvent faire des économies à hauteur de 480 € d’économies la première année, par rapport au tarif standard. De quoi regrouper toute la famille… ou résilier ses forfaits chez les concurrents.

Les abonnés Freebox Pop (hors Série Spéciale Freebox Pop S) bénéficient quant à eux d’un avantage supplémentaire, à savoir le 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois sans condition de durée et peuvent également profiter de 3 nouveaux Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois

Pour activer les remises Free Family, rien de plus simple :

Souscrivez une Freebox, en fibre ou en ADSL. Ajoutez un ou plusieurs forfaits Free Mobile. Rattachez votre abonnement mobile à votre ligne Freebox depuis votre Espace Abonné.

En quelques clics, vous bénéficiez automatiquement des prix remisés. Free propose aussi un bouton “Voir le détail de l’offre” sous chaque formule pour consulter toutes les conditions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox