Xavier Niel en difficulté pour racheter l’opérateur Millicom, son offre à 4,4 milliards d’euros vient d’être rejetée

Le fondateur d’Iliad qui avait remonté cette semaine sa proposition de rachat de l’opérateur sud américain à 4,4 milliards d’euros vient de voir son offre rejetée.

Free et Xavier Niel ambitionnent de devenir un acteur télécom mondial et cherchent à être présents sur le maximum de marchés du monde. C’est dans cette optique que le fondateur de Free tente d’acquérir l’opérateur Millicom, qui possède 50 millions d’abonnés et qui est présent, entre autre, dans 9 pays sud-américains : Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Bolivie, Paragua. S’il possède déjà 29% de Millicom, il veut en prendre le contrôle et a ainsi proposé cette semaine une nouvelle offre de rachat à 4,4 milliards d’euros,

Mais selon les informations de Bloomberg, Millicom International Cellular a rejeté “l’offre rehaussée du milliardaire Xavier Niel, qui cherche à acheter l’opérateur téléphonique latino-américain pour 4,4 milliards de dollars. “

