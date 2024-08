Les nouveautés de la semaine chez Free : de bonnes nouvelles sur la Freebox, mais aussi de moins bonnes

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free propose désormais à ses abonnés Freebox Mini 4K de migrer gratuitement vers ses offres Pop et Ultra, soit une économie de 49€. Plus d’infos…

Free a ajouté 5 nouveaux films gratuits sur son service de streaming OQee Ciné disponible sur toutes les Freebox. Plus d’infos…

C’est terminé pour l’offre Prime vidéo sans pub sur les Freebox Delta et Ultra. Si le service reste toujours inclus dans ces box, il faudra désarmais payer 1,99€/mois de plus pour supprimer les pubs, comme c’est déjà le cas depuis el mois d’avril sur els autres supports. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile