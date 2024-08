Free annonce une très mauvaise nouvelle à ses abonnés Freebox Delta et ça concerne Netflix

A partir du 26 septembre prochain, les abonnés Freebox Delta ne bénéficieront plus de l’offre Essentiel de Netflix incluse dans leur abonnement, la faute à une décision du géant américain de mettre fin à cette formule pour ses clients actuels en France. Free envoie actuellement un mail pour annoncer un passage automatique à venir à l’abonnement Standard avec pub.

Il fallait s’y attendre. Après l’annonce de Netflix le mois dernier de supprimer son offre Essentiel pour ses abonnés actuels en France, Free se voit aujourd’hui dans l’obligation d’appliquer cette décision à ses abonnés Freebox Delta dont l’abonnement en question est inclus dans leur offre depuis son lancement en décembre 2018. Dans un mail envoyé ce 7 août aux Freenautes concernés, le FAI informe que “qu’à compter du 26 septembre 2024, vous profiterez automatiquement de Netflix Standard avec pub inclus avec votre offre Freebox”.

Pour ceux qui souhaitent profiter d’une autre offre Netflix sans publicité, Free précise qu’ils pourront à tout moment changer de formule depuis leur Espace Abonné et choisir “l’offre Netflix Standard en qualité Full HD, sur 2 écrans en simultané à 7,50€/mois avec votre offre Freebox au lieu de 13,49€/mois” ou encore de “l’offre Netflix Premium en 4K, sur 4 écrans en simultané à 14€/mois avec votre offre Freebox au lieu de 19,99€/mois”.

L’offre Standard avec pub permet toujours un accès illimité à tous les films, séries et documentaires Netflix, “mais également d’une meilleure qualité vidéo en Full HD, de plus d’appareils pour regarder et télécharger des programmes sur 2 écrans en simultané et de quelques courtes pauses pub en quantité limitée, juste le temps de vous dégourdir les jambes ou grignoter quelque chose”, tente de rassurer le FAI. La formule Essentiel permettait quant à elle seulement de regarder les contenus du leader de la SVOD mondiale en HD avec un accès illimité sur 1 écran uniquement. Il faudra donc faire un choix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox